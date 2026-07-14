الزيدي لـ كوردستان 24: إقليم كوردستان جزءٌ مهم من العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن إقليم كوردستان يمثل جزءاً حيوياً وهاماً من جمهورية العراق، مشدداً على التزامه بالتعامل العادل وعدم التفرقة بين الإقليم وأي جزء آخر من البلاد.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لمراسل كوردستان 24، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

في سياق متصل، حظيت التغطية بـتفاعل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أجاب بدوره على سؤال لموفد كوردستان 24 خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبغداد تعملان معاً بشكل وثيق وممتاز.

وأوضح ترامب أن العراق يمتلك إمكانات اقتصادية هائلة مدعومة بثروته النفطية الكبيرة، كاشفاً عن التخطيط لإبرام اتفاقيات ثنائية كبرى تسهم في زيادة إنتاج النفط وتوفير فرص عمل واسعة في كلا البلدين.

تأتي هذه المواقف السياسية والاقتصادية البارزة في وقت يبحث فيه الوفد العراقي رفيع المستوى في واشنطن صياغة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية، والترتيب لملف انسحاب القوات الأمريكية المقرر في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، بالتوازي مع تعزيز حضور الشركات الاستثمارية الأمريكية داخل السوق العراقية وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.