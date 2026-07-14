ترامب لـ كوردستان 24: سنوقّع عدة عقود مع العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، على عمق العلاقات الثنائية والتوجه نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والاستثمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في البيت الأبيض، حيث أجاب الرئيس الأمريكي على سؤال لمدير مكتب كوردستان 24 في واشنطن، رحيم رشيدي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق وممتاز مع الحكومة في بغداد.

وأوضح ترامب أن العراق يمتلك إمكانات هائلة بفضل ثروته النفطية، كاشفاً عن التخطيط لتوقيع عدة اتفاقيات استراتيجية تسهم في رفع مستويات إنتاج النفط وتوفير فرص عمل واسعة تسهم في مصلحة البلدين.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في إجابته لـ كوردستان 24 على طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل.

مؤكداً أن إقليم كوردستان يمثل جزءاً حيوياً بالغ الأهمية من العراق، وله مكانة رئيسية وثابتة في الخارطة السياسية للبلاد.

وجدد الزيدي تأكيده على مبدأ المساواة والعدالة في التعامل الحكومي.

مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تمييز أو تفرقة في التعامل بين الإقليم وبقية المحافظات والمناطق العراقية الأخرى، حيث يجري التعامل مع الجميع على قدم المساواة.

تأتي هذه المواقف البارزة خلال الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة واشنطن، والتي يتصدر جدول أعمالها ملفات الطاقة والاستثمار والشراكة الاقتصادية الموسعة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.