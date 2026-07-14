الزيدي: زيارتنا إلى واشنطن هي للإعلان عن شراكة إستراتيجية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، من البيت الأبيض، أن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة تهدف إلى إرساء وإعلان شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مؤكداً التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد التقى اليوم الثلاثاء، 14 تموز/يوليو 2026، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأوضح الزيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك قائلاً: "هذه هي زيارتي الأولى إلى الولايات المتحدة، وهي ليست زيارة بروتوكولية اعتيادية، بل تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية واقتصادية؛ حيث اتفقنا مع الرئيس ترامب على سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول 30 أيلول/سبتمبر المقبل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يتطلع بجدية إلى بناء علاقات اقتصادية عميقة، مؤكداً أن الأبواب باتت مفتوحة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار والعمل في البلاد.

وأردف بالقول: "إنني أنقل تحية أقدم وأعرق حضارة في التاريخ إلى أكبر مركز اقتصادي في العالم، إذ نسعى جاهدين لتحويل مسار علاقاتنا من الإطار الاجتماعي التقليدي إلى شراكة اقتصادية متينة ومستدامة".

السيطرة على السلاح والجماعات المسلحة

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن الملف الأمني، أكد الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة هو خيار وحيد لا بديل عنه، مشيراً إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل والجماعات المسلحة.

مضيفاً: "كل من يبادر بتسليم سلاحه طوعاً، سنتعامل معه بصفة لاجئ سياسي".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه بعد تاريخ 30 أيلول/سبتمبر المقبل، لن يتبقى هناك أي مبرر قانوني أو سياسي لبقاء أي جماعات مسلحة، ويتعين على الجميع الانصياع لسلطة وسيادة الدولة.

كما كشف عن التخطيط لعقد أضخم منتدى تحت عنوان "السيادة الوطنية" خلال العام الحالي أو مطلع العام القادم، مؤكداً أن "القرار العراقي بات بيد العراقيين وحدهم، وهم قادرون تماماً على حماية وطنهم".

إعادة الإعمار وعودة النازحين

وتطرق الزيدي إلى حجم الأضرار البالغة التي خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش، مبيناً أن كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للعراق تُقدر بنحو 400 مليار دولار، وأن هناك مدناً ومناطق لا تزال بحاجة ماسة إلى جهود إعادة الإعمار.

وأضاف: "لدينا خطة حكومية متكاملة لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية، وتواجدنا هنا يهدف إلى وضع برنامج اقتصادي رصين يؤمن مستقبلاً مستقراً للبلاد".

العلاقة مع إقليم كوردستان

ورداً على سؤال طرحه مدير مكتب "كوردستان 24"، رحيم رشيدي، بشأن مكانة الإقليم وعلاقته بالمركّز، قال علي الزيدي: "إن إقليم كوردستان يمثل جزءاً أساسياً ومهماً من العراق، وكل شبر في هذا الوطن هو بمثابة عضو من جسدي، ولا يمكن أن أفرق أو أميز بين منطقة وأخرى في التعامل".

واختتم رئيس الوزراء العراقي حديثه بالإشادة بالثقل الدولي والسياسي للولايات المتحدة بوصفها الشريك الاستراتيجي الأبرز للعراق، مؤكداً أن مخرجات هذه الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي وملموس على مستقبل العراق واقتصاده.