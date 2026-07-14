يان بريم في اليوم الوطني لفرنسا: علاقاتنا مع إقليم كوردستان راسخة وحافلة بالتعاون المثمر

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم، بالشراكة التاريخية والمثمرة التي تجمع بين أربيل وباريس، واصفاً العلاقات الثنائية بين الجانبين بالراسخة والغنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بريم اليوم الثلاثاء، 14 تموز/يوليو 2026، بمناسبة العيد الوطني لفرنسا في مدينة أربيل، حيث أكد على استمرارية وقوة الروابط التي تجمع بين الشعبين الكوردي والفرنسي.

مشيراً إلى أن إحياء هذه المناسبة الوطنية في أربيل يجسد القيم الإنسانية المشتركة التي تربطهما.

وأوضح القنصل الفرنسي أن هذه المناسبة تحمل طابعاً خاصاً واستثنائياً بالنسبة إليه، كونها تمثل آخر مهامه الدبلوماسية الرسمية في إقليم كوردستان قبيل عودته إلى بلاده.

وأعرب بريم عن تقديره البالغ للفترة التي قضاها في الإقليم قائلاً: "سأحمل معي إلى فرنسا الكثير من الذكريات الجميلة، والصداقات التي كونتها مع شعب المنطقة، فضلاً عن المشاهد الساحرة لجبال كوردستان الشامخة ومدنها الجميلة".

وسلط القنصل العام الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق القنصلية الفرنسية خلال فترة توليه المنصب، والتي أثمرت عن تحقيق عدة إنجازات هامة وملموسة شملت المجالات التالية:

مجال السلامة والدفاع المدني: تعزيز وتطوير التنسيق المشترك مع مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان لضمان السلامة العامة للمواطنين.

القطاع التجاري والاقتصادي: تنظيم المنتدى التجاري الأول بين فرنسا وإقليم كوردستان، والذي ضخ طاقة وحيوية جديدة في الحركة التجارية لدعم جهود التنمية في الإقليم.

المجال التاريخي والثقافي: النجاح في إعادة البعثات الأثرية الفرنسية إلى إقليم كوردستان للعمل والتنقيب في المواقع التاريخية والأثرية العريقة.

ووجه يان بريم شكره الخاص وامتنانه لأصدقائه وشركائه الكورد، مؤكداً أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا الإخلاص والمثابرة الكبيرة التي أبداها الجانب الكوردي.

كما أشار إلى أن المشاريع التاريخية الرمزية، مثل افتتاح "ممر البيمشركة" في باريس ونصب تمثال الجنرال شارل ديغول في أربيل، تظل شواهد حية ورموزاً قوية على عمق هذه الصداقة التاريخية.

واختتم القنصل الفرنسي كلمته بالـتأكيد مجدداً على أن الشراكة بين فرنسا وإقليم كوردستان كانت وما زالت مثمرة باستمرار، وأن التنسيق المتواصل بين باريس وأربيل يعكس عمق الصداقة المتينة بين الطرفين.