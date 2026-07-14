العراق و"شيفرون" يبحثان فرصاً إستراتيجية لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز

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أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، مع رئيس تطوير الأعمال في شركة "شيفرون" الأمريكية، جيك سبيرينج، والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك وسبل توسيع الشراكة الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز، وتطوير الصناعة النفطية في البلاد.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة التي تدعم خطط الوزارة الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج وتطوير البنى التحتية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتطورة التي تمتلكها الشركات العالمية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع النفطي العراقي وتطويره.

وأكد وزير النفط خلال المباحثات التي جرت بحضور كل من مدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع الشركات العالمية الرصينة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم قطاع الطاقة الوطني.

من جانبه، أعرب وفد شركة "شيفرون" عن اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون مع العراق واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، مؤكداً رغبة الشركة في تفعيل وتوسيع حضورها داخل السوق العراقية.