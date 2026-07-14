نتنياهو يتوعّد قادة إيران في حال تعرّضت إسرائيل لأي هجوم من طهران

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أربيل (كوردستان 24)- توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى الجمهورية الإسلامية إذا شنّت هجوما على تل أبيب.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر، وفق مقطع مصوّر نشره مكتبه "أقول لقادة إيران: لا تراهنوا على بقاء الأمور هادئة إذا هاجمتمونا (...) لقد ولّت الأيام التي يضربنا فيها أحد ولا نردّ عليه بضربة حاسمة".

وأكد أن الضربات المقبلة ستكون أقوى من تلك التي نُفذت خلال الحرب المشتركة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، وتخللها اغتيال العديد من القادة السياسيين والعسكريين.

وأضاف نتانياهو "لا تراهنوا على تكرار ما حدث، لأنه لن يكون تكرارا. فما حدث آنذاك كان قويا بما فيه الكفاية، أما هذه المرة فسيكون الأمر مختلفا وأقوى بكثير".

وأتى تهديد نتانياهو في وقت تنفذ الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران هي الأعنف منذ سريان وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل. كما تستعد واشنطن الثلاثاء لإعادة فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وردا على الضربات الأميركية، أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات استهدفت الأردن ودولا في الخليج، قائلة إنها استهدفت قواعد تستخدمها القوات الأميركية.