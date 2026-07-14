الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني انتهاك صارخ للسيادة وخرق سافر لقرارات مجلس الأمن

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أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي صدر مساء اليوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للقصف الإيراني الذي استهدف البلاد مساء اليوم، وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الكويتية ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذا الهجوم الإيراني "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

كما شددت على أن الهجوم يعد تحدياً سافراً للشرعية الدولية ولتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ويعكس إصراراً على انتهاج سياسة عدائية تقوض بشكل غير مسؤول الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استقرار المنطقة وحفظ أمنها".

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية على حق دولة الكويت الأصيل والثابت في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة لصون سيادتها الوطنية، وحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.