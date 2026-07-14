مديرية نقل أربيل تطلق خطاً جديداً لحافلات الركاب يربط "بستورة" و"ملا عمر" بمركز المدينة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية النقل في محافظة أربيل عن إطلاق خط حافلات جديد يربط منطقتي "بستورة" و"ملا عمر" بمركز المدينة، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، وذلك لتقديم خدمات نقل عامة وبأسعار ملائمة للمواطنين.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أوضح مدير نقل أربيل، عبد الخالق علي، أنه استجابة لمطالب ومناشدات أهالي تلك المناطق، تقرر تفعيل خط نقل داخلي جديد ينطلق من بستورة وملا عمر باتجاه وسط أسواق أربيل وبالعكس، بدءاً من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وأضاف أنه تم تخصيص وتجهيز 38 حافلة للعمل على هذا الخط لضمان سلاسة الحركة، مشيراً إلى أن أجرة الراكب الواحد حُددت بـ 1000 دينار فقط للرحلة الواحدة.

وبخصوص مواعيد العمل، بيّن علي أن الحافلات ستعمل خلال فصل الصيف من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، على أن يجري تعديل هذه المواعيد في فصل الشتاء تماشياً مع قصر ساعات النهار.

وأكد مدير نقل أربيل أن توفير هذا الخط يمثل تسهيلاً كبيراً للمواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود؛ كونه يوفر بديلاً اقتصادياً مميزاً وبأقل تكلفة مقارنة بسيارات الأجرة (التاكسي)، فضلاً عن إسهامه بشكل إيجابي ومباشر في تخفيف حدة الاختناقات المرورية وتقليل كثافة السيارات في شوارع العاصمة.

وتظهر إحصاءات مديرية نقل أربيل أن عدد خطوط النقل العام العاملة في مركز المدينة والنواحي المحيطة بها يبلغ حالياً 33 خطاً، يشتغل عليها 1200 حافلة ركاب تقدم خدماتها اليومية للمواطنين بأسعار مدعومة ومناسبة.