العراق يغلي.. "الأنواء الجوية" تتوقع تسجيل 50 مئوية في 3 محافظات غداً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام القليلة المقبلة، مؤكدة استمرار موجة الحر الشديدة التي ستصل ذروتها يوم غدٍ الخميس بتسجيل ثلاث محافظات جنوبية لنصف درجة الغليان.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً وحاراً بامتياز في عموم البلاد، مع توقعات بارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة يوم السبت المقبل.

وبحسب التقرير الرسمي، ستتصدر محافظات (ميسان، ذي قار، والبصرة) قائمة المناطق الأشد حرارة بتسجيلها 50 درجة مئوية يوم غد الخميس، تليها محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى بـ 48 درجة مئوية، فيما ستستقر درجات الحرارة في بغداد ومعظم محافظات الوسط عند 47 درجة مئوية.

أما في المناطق الشمالية، فستتراوح درجات الحرارة بين 42 درجة في دهوك والسليمانية، و45 درجة في نينوى وكركوك.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الأحد المقبل سيشهد استمرار الأجواء الحارة مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، دون حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة عن الأيام السابقة.