أولى قوافل زوار أربعينية الإمام الحسين تصل إلى إقليم كوردستان عبر منفذ حاج عمران

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أربيل (كوردستان24)- وصلت اليوم أولى قوافل الزوار من جمهورية ايران الاسلامية، إلى إقليم كوردستان عبر منفذ حاج عمران الدولي، في طريقهم للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين في النجف وكربلاء.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، استكمال استعداداتها لاستقبال الزوار، من خلال توفير أماكن للمبيت والاستراحة، إلى جانب تأمين جميع احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والمواد الغذائية، لضمان انسيابية رحلتهم وراحتهم أثناء عبورهم الإقليم.

وقال جواد مهدي، عضو لجنة استقبال الزوار، في تصريح لـ كوردستان24، إن الجهات المعنية أعدّت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال القوافل وتقديم الخدمات المطلوبة لهم خلال فترة مرورهم عبر إقليم كوردستان.