وزارة البيشمركة: وزير الحرب الأميركي أكّد على دور البيشمركة ومكانتها

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 تموز 2026، عن مشاركة ممثلها اللواء الركن محمد سعيد في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، والذي شهد تأكيداً ثنائياً على الدور المحوري لقوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المباحثات ركزت على صياغة ملامح المرحلة الأمنية المقبلة.

مستندةً إلى ما نشره وزير الدفاع الأمريكي عبر حسابه الرسمي، والذي أكد فيه أن الجيش العراقي وقوات البيشمركة سيتوليان القيادة الأساسية للعمليات ضد داعش في قادم الأيام، لا سيما عقب الإنهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي (عملية العزم الصلب - OIR) في العراق والمقرر بحلول 30 أيلول المقبل.

وأشار البيان إلى أن الإشادة الأمريكية بدور البيشمركة والأجهزة الأمنية للإقليم إلى جانب الجيش الاتحادي تعكس تجدد ثقة الشركاء الدوليين بالقدرات القتالية والبشرية لهذه القوات في مجابهة الإرهاب وحفظ الاستقرار.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنتاغون رسمياً الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية سبتمبر القادم.