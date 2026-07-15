سفين دزيي: 15 ألف طلب تأشيرة لزيارة تركيا من كوردستان خلال أسبوعين

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن قفزة قياسية في معدلات الإقبال على السفر إلى تركيا، تزامناً مع تسجيل تفاهمات وصفت بـ"الجيدة" بين أربيل وبغداد بشأن أتمتة النظام الجمركي المشترك.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، سفين دزيي، في تصريح صحفي، إن النصف الأول من شهر تموز الجاري شهد تقديم أكثر من 15 ألف طلب تأشيرة دخول (فيزا) إلى القنصلية التركية العامة عبر مراكز التقديم الموزعة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

مشيراً إلى أن الطلب المتزايد يتنوع بين أغراض السياحة، والعلاج الطبي، والتبادل التجاري.

وفي ملف النقل الجوي، أكد دزيي أن حركة الطيران بين مطار السليمانية الدولي والمطارات التركية تشهد نشاطاً متصاعداً بعد نجاح جهود رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين وتجاوز العقبات السابقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، تطرق دزيي إلى ملف النظام الجمركي الإلكتروني "أسيكودا"، مؤكداً أن الحوارات الجارية بين حكومتي الإقليم والاتحادية أحرزت تقدماً ملموساً وصيغت في إطار تفاهمات متقدمة.

معرباً عن أمله في الإسراع بتطبيقها الفعلي لما تحمله من عوائد إيجابية تخدم المنظومة الاقتصادية للعراق ككل.