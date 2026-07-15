إقليم كوردستان يمدّد فترة تسويق القمح ويُنجز استلام 96 بالمائة من حصته الرسمية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للتجارة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

مؤكدة إنجاز استلام 96% من إجمالي الحصة المقررة للإقليم.

وأوضح المدير العام للتجارة، نوزاد شيخ كامل، أن قرار التمديد جاء بالتنسيق مع وزارة التجارة الاتحادية لتعويض التأخير الذي رافق انطلاق العملية في بدايتها.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، بلغت الكميات المستلمة في صوامع الإقليم 372,780 طناً، توزعت بواقع 142,198 طناً في السليمانية، 119,755 طناً في أربيل، و110,826 طناً في دهوك.

وبشأن معالجة أزمة فائض الإنتاج، كشف "شيخ كامل" عن تدخل مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي وجّه بتشكيل لجنة عليا تضم هيئة الاستثمار ووزارتي الزراعة والتجارة.

وتهدف الخطة الحكومية إلى شراء القمح المتبقي لدى المزارعين عبر شركتين وطنيتين خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى منح موافقات رسمية لـ 11 شركة قطاع خاص لشراء الفائض وتسهيل إجراءات تصديره للخارج.

وطمأنت حكومة الإقليم مزارعيها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف وضمان حقوقهم المالية.

وكانت الحكومة الاتحادية حددت حصة إقليم كوردستان لهذا الموسم بـ 400 ألف طن، مُقسمة إلى 292 ألف طن تُشترى بسعر 700 ألف دينار للطن ضمن الخطة الزراعية، و108 آلاف طن بسعر 500 ألف دينار للطن خارج الخطة.