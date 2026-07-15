"سنتكوم" تنفي قصف مستودع قمح بالحويزة وتؤكد: ضرباتنا استهدفت مواقع عسكرية إيرانية فقط

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أربيل (كوردستان 24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشأن استهداف القوات الأمريكية لمستودع قمح مدني في مدينة الحويزة.

واصفة تلك التقارير بـ"المفبركة والعارية تماماً عن الصحة".

وأكدت "سنتكوم" في بيان رسمي أن الضربات الجوية الدقيقة التي نُفذت أمس الثلاثاء (14 تموز)، اقتصرت حصراً على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في مناطق استراتيجية شملت بندر عباس، وخورموج، والأهواز، وجزيرتي قشم وطنب، وبوشهر، وجبل ستاك.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت تقويض وتحييد قدرات القوات الإيرانية ومنعها من تهديد حركة السفن التجارية والملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأشار البيان الأمريكي إلى أن السجل الإيراني حافل بالاستهداف المتكرر للمدنيين الأبرياء في مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي.

وعلى صعيد تشديد الرقابة البحرية، كشفت القيادة المركزية عن إجبار سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما خلال الـ17 ساعة الماضية، بعد محاولتهما اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وشددت "سنتكوم" في ختام بيانها على بقاء قواتها في حالة تأهب قصوى واستعداد كامل لاتخاذ التدابير الميدانية الرامية لفرض الحصار وحفظ أمن الممرات المائية الدولية.