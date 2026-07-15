رئيس حكومة إقليم كوردستان يقدّم واجب العزاء في وفاة أمير دولة قطر السابق

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أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني عصر اليوم الأربعاء 15 تموز ( يونيو) إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في تقديم واجب العزاء في وفاة أمير دولة قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقدّم رئيس الحكومة، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن شعب وحكومة إقليم كوردستان، خالص تعازيه وصادق مواساته لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللأسرة الحاكمة، وللشعب القطري.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس حكومة إقليم كوردستان على مواساته ومشاركته في هذا المصاب الأليم.