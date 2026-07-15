دار الإفتاء المصرية: تقاسم اشتراك الإنترنت المنزلي مقابل المال دون إذن الشركة “غش وتدليس”

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت دار الإفتاء المصرية أن تقاسم اشتراك الإنترنت المنزلي أو بيع كلمة المرور للآخرين مقابل مبلغ مالي، من دون موافقة كتابية من شركة الإنترنت، يُعد أمراً غير جائز، ووصفت ذلك بأنه غش وتدليس.

وأوضحت الدار أن المشترك لا يمتلك حق بيع الخدمة أو التصرف بها خارج ما ينص عليه العقد المبرم مع الشركة.

مشيرةً إلى أن أي استخدام تجاري أو مشاركة مدفوعة للاشتراك يتطلب موافقة مسبقة من مزود الخدمة.

وأثار هذا الرأي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن مدى انتشار تقاسم اشتراكات الإنترنت المنزلية بين المستخدمين.