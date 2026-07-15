قاليباف: هرمز خط أحمر والالتزام بالاتفاقيات مرهون بمصالحنا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، أن بلاده لن تلتزم بأي تفاهمات سياسية لا تحقق مصالحها العملية.

واصفاً الوجود والسيادة الإيرانية في مضيق هرمز بأنه "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وقال قاليباف، في تصريحات صحفية، إن الدبلوماسية والمفاوضات تظل أدوات أساسية لتحقيق المصالح الوطنية الإيرانية.

وقال: إذا تبين أن إيران لن تجني أي فائدة ملموسة من مذكرة التفاهم (الموقعة مؤخراً)، فلن يكون هناك أي مبرر أو داعٍ يفرض علينا مواصلة الالتزام الرسمي بها.

وشدد رئيس البرلمان على الأهمية الجيوسياسية البالغة للمنطقة وأمن الملاحة البحرية.

مؤكداً أن الحفاظ على موقع بلاده ونفوذها في مضيق هرمز يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الإيراني.

تأتي هذه التصريحات الحازمة من جانب طهران لتؤكد تمسكها بفرض إستراتيجيتها الأمنية في المضيق الذي يعد الشريان الأكثر حيوية لإمدادات الطاقة عالمياً، تزامناً مع انهيار اتفاق التهدئة وتبادل الضربات الجوية والحصار البحري مع الولايات المتحدة الأمريكية.