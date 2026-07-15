تعميم عاجل من ثقافة إقليم كوردستان للصحفيين والنشطاء بشأن تداول الأخبار

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تعميماً عاجلاً دعت فيه كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بالإضافة إلى الصحفيين وصناع المحتوى ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والدقة عند نشر وتداول الأخبار والمعلومات.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات واللوائح الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة وحكومة الإقليم، والتقيد التام بالقرارات الحكومية ذات الصلة.

مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمهنية المشتركة الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين في كوردستان.