شرطة "رابرين" تكشف تفاصيل مقتل امرأة برصاص شقيق زوجها في رانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً برصاصة طائشة إثر شجار عائلي مسلح في قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية.

وأفادت الشرطة في بيان لها، بأن جثة الضحية التي تُدعى (أ. ر. ع) نقلت إلى دائرة الطب العدلي في رانية بعد تعرضها لإصابة قاتلة بسلاح صيد (بندقية خرطوش).

وطبقاً لإفادات ذوي الضحية، فإن الحادثة وقعت جراء مشادة كلامية حادة تطورت إلى شجار مسلح بين زوج الضحية وشقيقه في حي "قەڵات"، حيث أقدم الأخير على إطلاق النار نحو أخيه، إلا أن المقذوف أصاب زوجة شقيقه وأودى بحياتها على الفور.

وأكدت المديرية تسليم جثة المتوفاة إلى ذويها فور الانتهاء من إجراءات التشريح الطبي، مبيّنة صدور مذكرة قبض قضائية بحق الجاني الفار استناداً إلى المادة (406) من قانون العقوبات العراقي (القتل العمد)، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجاني للعدالة.