مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان: إسقاط 8 مسيرات مفخّخة في أجواء أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTD)، مساء اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن تمكن قوات التحالف الدولي من اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيرة مفخخة في أجواء العاصمة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن عملية التصدي والإنهاء للهجوم الجوي جرت في غضون 27 دقيقة فقط، وتحديداً ما بين الساعة 8:53 مساءً والساعة 9:20 مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف نجحت في إسقاط جميع الطائرات المفخخة قبل تحقيق أهدافها.