طهران تعلن سقوط ضحايا مدنيين في القصف الأميركي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء (15 تموز 2026)، عن مقتل وإصابة المئات جراء الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مناطق عدة في البلاد، مؤكدة سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسين كرمانبور، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الإحصيلة الإجمالية للضربات الأمريكية بلغت حتى الآن 35 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.

مشيراً إلى تركز الأضرار البشرية والمادية الجسيمة في محافظات هرمزغان، وخوزستان (الأهواز)، وسيستان وبلوشستان.

وأضاف كرمانبور أن غارات فجر اليوم الأربعاء وحدها أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 260 آخرين، مرجحاً ارتفاع الحصيلة الإجمالية مع استمرار حصر الأضرار.

يأتي هذا التصعيد الميداني الحاد بعد انهيار مذكرة التفاهم التي وُقعت نهاية الشهر الماضي في سويسرا برعاية باكستانية-قطرية، والتي كانت تقضي بوقف الحرب لمدة 60 يوماً للتمهيد لاتفاق شامل.

وفشل العمل بالاتفاق فجر الأحد الماضي إثر استئناف سلاح الجو الأمريكي غاراته، وتبرير واشنطن لخطوتها بعدم التزام الجانب الإيراني وشنه هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تكثيف استعداداتها لشن ضربات عسكرية إضافية لردع التهديدات الإيرانية، تزامناً مع فرض إجراءات حصار بحري مشددة على الموانئ الإيرانية لمنع الملاحة من وإلى البلاد.