الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

ونقل بيان رسمي للجيش الأردني عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن "منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم (الخميس) لـ 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة"، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية في تدميرها بالكامل وعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الشظايا المتساقطة.

ويأتي هذا التطور الأمني في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً حاداً في حدة التوترات العسكرية وتبادل الضربات الصاروخية والجوية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يفرض تحديات متزايدة على دول الجوار لتأمين سلامة أجوائها وأراضيها.