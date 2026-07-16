البصرة.. مصرع وإصابة 22 زائراً إيرانياً دهساً بمركبة يقودها سائق مخمور

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أربيل (كوردستان24)- لقي 10 زوار إيرانيين مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، إثر حادث دهس مأساوي في محافظة البصرة تسببت به سيارة رباعية الدفع كان يقودها سائق تحت تأثير الكحول، واصطدمت بمجموعة من المشاة المتوجهين سيراً على الأقدام نحو كربلاء.

وأفاد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، بأن الحادث وقع في حدود الساعة 3:00 من فجر اليوم الخميس 16 تموز 2026؛ حيث فقد سائق مركبة من طراز "تاهو" السيطرة عليها على الطريق الرئيس بقضاء الهارثة الواقع شمال شرقي البصرة، واصطدم بمجموعة من الزوار السائرين على الأقدام لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين باتجاه كربلاء.

وبحسب المصدر الأمني، أسفر الحادث عن وفاة 10 زوار في موقع الحادث على الفور، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، لافتاً إلى أن إصابات بعضهم خطرة وبليغة.

وأكد المصدر ذاته أن سائق المركبة كان بحالة سكر شديد أثناء القيادة، وهو السبب الرئيس وراء فقدانه السيطرة التامة على مركبته ووقوع هذا الحادث المفجع.

وفور وقوع الحادث، هرعت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث أشارت المصادر إلى أن مديرية مرور البصرة قطعت السير مؤقتاً على طريق الهارثة الرئيس لتسهيل عمل فرق الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين وإعادة تنظيم حركة المرور.