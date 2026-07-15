الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في الكويت والبحرين بمسيرات

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، عن شنّ غارات بطائرات مسيّرة (درونات) استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة في دولتي الكويت والبحرين، وذلك رداً على الضربات العسكرية التي وجهتها واشنطن مؤخراً للجمهورية الإسلامية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن بيان للجيش، أن الهجمات استهدفت أنظمة رادار، ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بالإضافة إلى منشآت ومستودعات لتخزين الوقود في قاعدة "علي السالم" الجوية بدولة الكويت.

وأضاف البيان الإيراني أن الغارات الجوية بطائرات دون طيار طالت كذلك منشآت ومواقع عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية بمملكة البحرين.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في ظل تصاعد حدة المواجهة المباشرة وتبادل الهجمات الصاروخية والجوية بين القوات الأمريكية والجانب الإيراني في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز.