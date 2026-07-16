بلدية السليمانية: إطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين قريباً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية السليمانية عن قرب إطلاق وجبة جديدة من عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمتقاعدين المستحقين، بالتزامن مع بدء الترتيبات الفنية لنقل الملكية وتسجيلها رسمياً (الطابو).

وأوضحت المتحدثة باسم رئاسة بلدية السليمانية، أنجومان حسن، لـ "كوردستان 24"، أنه في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان لتوزيع الأراضي، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غالبية الدوائر والمؤسسات الخدمية والإدارية المعنية لتوحيد وتنسيق العمل في هذا الملف.

وأضافت حسن أن اللجنة حددت ثلاثة مواقع ملائمة للتوزيع في ثلاث مناطق مختلفة بمدينة السليمانية، مشيرة إلى أن البلدية بحاجة إلى 73 ألف قطعة أرض سكنية لتغطية احتياجات جميع الموظفين المشمولين بالخطة بالكامل.

وكشفت المتحدثة عن توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض على الموظفين في حدود السليمانية حتى الآن، مؤكدة التحضير للإعلان عن وجبة جديدة للتوزيع قريباً.

وعزت حسن تأخر عملية التوزيع مسبقاً إلى مشاكل الملكية وإجراءات إطفاء الحقوق التصرفية للأراضي الزراعية المستهدفة وتصفيتها قانونياً، مؤكدة تسوية تلك العقبات واستكمال كافة التدابير لضمان استمرارية العملية حتى شمول آخر مستحق في القوائم.

وبشأن معاملات التسجيل العقاري (الطابو) للمستفيدين، بيّنت أنجومان حسن مخاطبة الدوائر الأخرى لاستكمال الإجراءات اللوجستية المطلوبة، لتنطلق عملية نقل الملكية بشكل رسمي وقانوني للموظفين قريباً، موضحة أن هذا الملف مرتبط بجهود عدة دوائر ومؤسسات خارج إطار البلدية مما تسبب في بعض التأخير الإداري.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، جرى توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض سكنية ضمن حدود بلدية السليمانية، فيما تتبقى نحو 50 ألف قطعة أخرى مخصصة ومعدة للتوزيع على الموظفين خلال الوجبات المقبلة.

يُذكر أن هذه العملية تندرج ضمن قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادر في 27 آذار 2024 بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمنح قطع أراضٍ سكنية لكافة الموظفين والمتقاعدين الذين لم يستفيدوا مسبقاً، ونُشر القرار رسمياً في جريدة "الوقائع الكوردستانية" في 28 أيار 2024 ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في عموم مناطق الإقليم.



