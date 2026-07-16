رئيس غرفة تجارة أربيل يعلن مساعي لافتتاح مركز تجاري أوزبكي في الإقليم

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية في أربيل، عن توجه وفد اقتصادي وتجاري موسع من إقليم كوردستان إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في منتدى اقتصادي واستثماري مشترك يهدف لتعزيز الشراكات الثنائية.

وصرح كيلان حاجي سعيد، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 16 تموز 2026، بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية وعقب جولات متبادلة؛ حيث زار وفدان من أوزبكستان إقليم كوردستان العام الماضي وأبديا رغبة بلادهما في تطوير العلاقات التجارية، وهو ما تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين لتوسيع آفاق التبادل.

وعن طبيعة الوفد وجدول أعمال الزيارة، أوضح حاجي سعيد أن الوفد يتألف من 170 شخصاً يمثلون اتحاد الغرف التجارية في إقليم كوردستان، ورجال أعمال، إضافة إلى عدد من المديرين العامين من القطاع الحكومي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال المنتدى الاقتصادي غداً الجمعة 17 تموز في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ حيث سيجري وفد الإقليم لقاءات ومباحثات مع أربع وزارات رئيسة في أوزبكستان إلى جانب الفعاليات التجارية والصناعية هناك.

وستركز المحادثات الثنائية على قطاعات صناعة النسيج والملابس، والطاقة، ومصانع الأسمدة الكيماوية للقطاع الزراعي (والتي حققت فيها أوزبكستان تطوراً ملموساً)، فضلاً عن مناقشة ملف "افتتاح مركز تجاري أوزبكي في مدينة أربيل" ليكون جسراً للتبادل السلعي والاستثماري المباشر بين الطرفين.

وأكد رئيس غرفة تجارة أربيل أن الهدف الرئيس من هذه الخطوات هو تعزيز وتقريب العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وأوزبكستان، لا سيما وأن أوزبكستان تمتلك اقتصاداً قوياً، في حين ينظر مستثمروها إلى سوق إقليم كوردستان كبيئة ملائمة وواعدة للاستثمار والشراكة البعيدة المدى.



