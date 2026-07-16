مغادرة آخر قوافل مهجري عفرين من الجزيرة.. وترتيبات لتسهيل عودة نازحي سري كانيه

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أربيل (كوردستان24)- غادرت، اليوم الخميس، القافلة الأخيرة التي تضم نحو ألف عائلة من مهجّري منطقة عفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) من مدن الجزيرة متجهة إلى ديارهم، وذلك تطبيقاً لبنود اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين.

وأوضح عضو الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، مصطفى عبدي، في مؤتمر صحفي تابعته "كوردستان 24"، أن قافلة اليوم تمثل الدفعة الأخيرة من مهجّري عفرين العائدين من الجزيرة، مؤكداً استمرار الترتيبات والخطوات الفنية للبدء بتسهيل عودة مهجّري سري كانيه (رأس العين) إلى مناطقهم فور الانتهاء من عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأضاف عبدي أن العمل جارٍ على قدم وساق لتشغيل محطة علوك واستئناف ضخ المياه بالكامل، مشيراً إلى أن وفداً من قضاة الإدارة الذاتية عقد لقاءات عمل مع وزارة العدل السورية في إطار تنفيذ بنود الاتفاق، لبحث آليات وخطوات الاندماج القضائي والإداري.

كما لفت إلى تواصل الترتيبات اللوجستية الخاصة بافتتاح المؤسسات الحكومية المعنية بالأحوال المدنية وإصدار جوازات السفر للمواطنين في المنطقة خلال الفترة القريبة المقبلة.

يُذكر أن منطقة عفرين كانت قد شهدت في آذار 2018 نزوح مئات الآلاف من المواطنين الكورد جراء الحرب والعمليات العسكرية التي دارت آنذاك بين وحدات حماية الشعب (YPG) والجيش التركي والفصائل الموالية له؛ حيث توجه القسم الأكبر من المهجّرين إلى مناطق الشهباء وكوباني ومناطق أخرى من غربي كوردستان، بالإضافة إلى لجوء أعداد منهم إلى إقليم كوردستان العراق.