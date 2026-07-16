العراق: استمرار الصادرات النفطية والعمليات الملاحية بالموانئ الجنوبية بعد سقوط مسيّرة خارج حدودها

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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة النفط والشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، استمرار عمليات تحميل النفط والأنشطة الملاحية في الموانئ الجنوبية بشكل طبيعي ودون أي توقف، نافيتين الأنباء المتداولة حول تعليق العمل إثر سقوط طائرة مسيّرة على ناقلة نفط خارج حدود الموانئ العراقية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح صحفي، أن الأنباء التي تناقلتها بعض المنصات الإخبارية والقنوات التلفزيونية بشأن توقف عمليات تحميل النفط العراقي من الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيّرة على إحدى ناقلات النفط "غير صحيحة"، مؤكداً استمرارية عمليات شحن الخام بانتظام.

وأضاف الركابي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تجري تحقيقاً حالياً للوقوف على ملابسات سقوط "جسم غريب" على إحدى الناقلات، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للرأي العام فور اكتمال التحقيقات.

من جهتها، أكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن الطائرة المسيّرة المجهولة التي سقطت على إحدى الناقلات في المياه الإقليمية كانت خارج النطاق الجغرافي والإداري للموانئ العراقية. وأوضح مصدر مسؤول في الشركة للصحافة المحلية أن عمليات تفريغ وشحن البضائع والمناولة داخل الموانئ مستمرة بنسقها المعتاد ودون أي عوائق.

وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لطمأنة الأسواق العالمية وشركات الشحن الدولية بشأن سلامة واستقرار الصادرات النفطية العراقية، في ظل التوترات الأمنية والعسكرية المتصاعدة التي تشهدها مياه المنطقة والخليج.