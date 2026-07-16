شؤون الشهداء في حلبجة وكرميان توجه تنبيهاً لعوائل الشهداء بشأن رواتبهم

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أربيل (كوردستان24)- دعت مديريات شؤون الشهداء في حلبجة وإدارة كرميان ذوي وعوائل الشهداء إلى الإسراع في مراجعة مقارها لتصحيح وتثبيت "الرقم الشخصي الفريد" (UPN)، مؤكدة أن أي متخلف عن حل هذه المشكلة الفنية سيواجه عقبات تحول دون صرف راتبه الشهري.

ووجهت المديريات العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في كل من حلبجة وكرميان، اليوم الخميس، تنبيهاً رسمياً إلى عوائل الشهداء، مشددة على وجوب مراجعة الدوائر المعنية لتصحيح وتثبيت الرمز التعريفي الشخصي الموحد "UPN".

وأعلنت المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في حلبجة، أن اليوم الخميس هو الموعد النهائي والأخير لمراجعة ذوي الشهداء مستصحبين معهم الرمز الخاص بهم (UPN) لتصحيح وتحديث بياناتهم الرسمية في النظام الإلكتروني.

ومن جانبها، حددت المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في إدارة كرميان المستقلة مهلة مدتها 10 أيام لعوائل الشهداء لمراجعة الدائرة وحل الإشكالات الفنية المرتبطة بالرقم الشخصي الفريد.

وشددت المديريتان على أن أي مستفيد يتخلف عن تصحيح هذا الرمز التعريفي خلال المدد الزمنية المعلنة، سيواجه مشاكل تقنية تؤدي لعرقلة صرف مستحقاته عند توزيع الرواتب، مؤكدتين أن المديريات لن تتحمل مسؤولية تأخر الصرف في هذه الحالة، بل تقع المسؤولية بالكامل على عاتق المستفيد المتخلف عن مراجعة الدوائر المعنية.