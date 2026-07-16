منفذ زيت الدولي يعلن إغلاق حدوده مع تركيا أمام المسافرين غداً الجمعة

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أربيل (كوردستان24)- وجهت إدارة منفذ "زيت" الدولي تنبيهاً إلى المسافرين والمواطنين، معلنة عن إيقاف حركة السير والعبور عبر المنفذ غداً الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن قسم الإعلام والعلاقات في منفذ "زيت" الدولي، فإنه بناءً على طلب من الجانب التركي (منفذ ديرجيك المقابل)، سيتم إغلاق منفذ زت الدولي غداً الجمعة 17 تموز 2026 أمام حركة عبور المسافرين والسياح. ويعود سبب هذا الإغلاق المؤقت إلى أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق في الجانب التركي ضمن حدود منفذ ديرجيك.

وأكد إعلام منفذ زت عدم وجود أي عائق أو مشكلة إدارية في جانب إقليم كوردستان وأن كافة الإجراءات والدوائر تعمل بشكل اعتيادي، مستدركاً أن تعليق الحركة جاء اضطرارياً تزامناً مع أعمال الصيانة الجارية في الجانب التركي.

وأوضح البيان أنه "نظراً لكون يومي السبت والأحد يمثلان العطلة الرسمية الأسبوعية للمنفذ، فإن حركة السفر والعبور الاعتيادية ستستأنف بشكل رسمي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل المصادف 20 تموز 2026".

ودعت إدارة منفذ زت الدولي المسافرين، لتفادي وقوع أي تأخير، إلى مراعاة أوقات الإغلاق المذكورة وتأجيل وجدولة رحلاتهم لتكون اعتباراً من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.



