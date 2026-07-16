الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات بمسيّرات إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الكويت الخميس أن دفاعاتها الجوية تصدّت لموجة من الهجمات بمسيّرات إيرانية، للمرة الثانية منذ الفجر، فيما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات بعيدة قرب العاصمة، عقب تجدّد الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش الكويتي في بيان "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم"، وإن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

AFP