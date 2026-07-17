رئاسة إقليم كوردستان: استهداف الإقليم تصعيد خطير يهدد استقرار البلاد وجهود السلام

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان بياناً شديد اللهجة، اليوم، أدانت فيه بشدة الهجمات التي استهدفت الإقليم، واصفةً إياها بـ "التصعيد الخطير" الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الرئاسة في بيانها أن "استهداف إقليم كوردستان ومعاودة انتهاج لغة العنف يمثلان پەرەسەندن (تطوراً) ميدانياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية العراقية".

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات لا تقتصر تداعياتها على الداخل فحسب، بل "تهدد بشكل مباشر استقرار البلاد، وتضع عراقيل جسيمة أمام كافة المساعي والجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة".

واختتمت رئاسة الإقليم بيانها بالتشديد على ضرورة وقف هذه الهجمات التي تقوض المصلحة الوطنية وتدفع بالبلاد نحو مآلات غير مستقرة.