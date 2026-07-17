أزمة "كورمور".. استنفار في وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية لتأمين احتياجات المواطنين

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، بياناً مشتركاً لتوضيح تداعيات توقف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "كورمور" والإجراءات المتخذة للسيطرة على الأزمة.

وأوضح البيان أنه عقب التهديدات الأمنية التي أدت إلى تعليق شركة "دانة غاز" لعملياتها في حقل كورمور، توقفت إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما أسفر عن فقدان نحو 2500 ميغاواط من الشبكة الوطنية.

وفي إطار الاستجابة السريعة، وجه وزير الكهرباء ووزير الثروات الطبيعية (وكالةً) بتشكيل فريق فني مشترك من الوزارتين لتولي إدارة الموقف. وتعمل الفرق حالياً على تنظيم وتوزيع كميات الكهرباء المتاحة من المحطات الأخرى لضمان وصولها بشكل عادل ومستقر إلى جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، فيما يواصل فريق السيطرة على كهرباء الإقليم مراقبة الأوضاع وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج والنقل.

وفيما يخص احتياجات المواطنين من الغاز السائل (LPG)، أعلن البيان عن حصول موافقة وزارة النفط الاتحادية، بعد تنسيق عالي المستوى، لتأمين الاحتياجات اليومية للغاز المنزلي. وأكدت الوزارة البدء بإرسال عدد كبير من صهاريج الغاز اليوم إلى مختلف مدن إقليم كوردستان لسد النقص الحاصل.

واختتمت الوزارتان بيانهما بطمأنة المواطنين بأنه لن تكون هناك أزمة في الغاز المنزلي، مؤكدتين استمرار الجهود والعمل المكثف لاستئناف الإنتاج في حقل "كورمور" وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.