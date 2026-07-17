فؤاد حسين: القوات الأمريكية تنسحب في أيلول وترامب أكد دعمه الكامل للحكومة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق وإقليم كوردستان بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري (2026)، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب الحكومة العراقية الحالية.

وفي تصريح خاص لفضائية "كوردستان 24"، كشف حسين عن فحوى اللقاءات مع الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب جدد دعمه الكامل للحكومة العراقية. وأضاف: "إلى جانب الدعم السياسي، من المقرر واژۆ وسلسلة من الاتفاقيات التجارية الكبرى مع شركات أمريكية، لاسيما في قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز، والكهرباء".

أوضح وزير الخارجية أن الملف الاقتصادي شكل الركيزة الأساسية لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن. وفي الشأن الأمني، أشار إلى مناقشة الأوضاع الداخلية والإقليمية، مع التركيز على ملف "السلاح الخارج عن سيطرة الدولة" وتأثيراته المباشرة على الأمن القومي.

وحذر حسين من خطورة انجرار المنطقة إلى نزاعات مسلحة، قائلاً: "أي حرب في المنطقة ستضر بالجميع، وبالأخص العراق؛ ففي حال إغلاق مضيق هرمز جراء النزاعات، سيتعذر على العراق تصدير نفطه، ما سيخلق أزمة اقتصادية خانقة في الداخل".

وفيما يخص التعاون الإقليمي، كشف حسين لـ"كوردستان 24" عن تفاصيل مباحثاته في دمشق بشأن مشروع أنبوب نفط (كركوك - بانياس)، مبيناً أنه ناقش الموضوع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أبدى استعداد بلاده للاستثمار في المشروع، مستدركاً بأن التنفيذ يحتاج إلى تخصيصات مالية ضخمة.

واختتم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على حرص رئيس الوزراء على توفير بيئة أمنية مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على ضرورة قيام الجماعات المسلحة بتسليم أسلحتها إلى الدولة لضمان سيادة القانون واستقرار الإعمار.