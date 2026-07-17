وفد إمرالي يلتقي بهجلي والعدالة والتنمية لبحث قوننة مسار السلام

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وفد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party) المكلف بملف "إمرالي"، عن إجراء لقاءات مكثفة مع قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) وزعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت باهتشلي، تناولت مستجدات عملية السلام وسبل وضع إطار قانوني للمرحلة المقبلة.

وأفاد الوفد في بيان رسمي، بأنه عقد اجتماعاً مع ممثلي حزب العدالة والتنمية في 15 تموز/يوليو الجاري، تبعه لقاء مع زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، في 16 من الشهر ذاته. وتركزت المباحثات حول تقييم المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام، والتشديد على ضرورة إيجاد إطار قانوني شامل يلبي متطلبات المرحلة ويضمن استدامتها.

وأشار البيان إلى أن عملية التشاور والتحاور بين الأطراف لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الخطوة التالية للوفد تتمثل في التخطيط لإجراء زيارة قريبة إلى سجن جزيرة "إمرالي" للقاء زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان.

وجاء في نص البيان: "خلال اللقاءات والاتصالات التي أجريناها يومي 15 و16 تموز، قمنا بتقييم المرحلة الراهنة للعملية، وبحثنا سبل وضع إطار قانوني موضع التنفيذ. وبينما نواصل مشاوراتنا، نخطط لإجراء لقاء في إمرالي في أقرب وقت ممكن".

وتأتي هذه التحركات في وقت تتطلع فيه الأوساط السياسية إلى إحياء مسار السلام وحل القضية الكوردية عبر الحوار السياسي والأطر القانونية الرسمية.