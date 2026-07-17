الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديد" في قطر

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم "عنيف ومباغت" استهدف قاعدة "العديد" الجوية في دولة قطر، مشيراً إلى أن العملية جاءت رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت الأراضي الإيرانية ليل أمس.

وذكر بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن الهجوم استهدف أنظمة رادار بعيدة المدى وطائرات عسكرية أمريكية. وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير منظومة رادار متطورة وعدة طائرات استراتيجية مخصصة للتزود بالوقود بشكل كامل.

وأوضح الحرس الثوري أن هذه العملية تأتي في إطار "الرد بالمثل" و"تأديب المعتدي"، واصفاً التحرك بأنه عقاب للجيش الأمريكي على هجماته الأخيرة.