الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية جنوب غربي البلاد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز "RQ-11 رايفين" (RQ-11 Raven)، وذلك فوق أجواء محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي البلاد.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية التابعة لقواته رصدت الطائرة المسيرة أثناء اختراقها الأجواء الإيرانية، وتمكنت من استهدافها بدقة وإسقاطها في محيط منطقة "رامشير" وضمن النطاق الإداري لمحافظة خوزستان.

يأتي ذلك، في وقت تعيش فيه المنطقة على وقع توتر عسكري هو الأعنف من نوعه بين واشنطن وطهران؛ حيث شن الجيش الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة داخل الأراضي الإيرانية.

فيما ردت طهران بشن هجمات مكثفة استهدفت القواعد العسكرية والمقرات اللوجستية التابعة للقوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج.