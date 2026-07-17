قصفٌ جوي يستهدف محافظة السليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في السليمانية، اليوم الجمعة، بأن المدينة تعرضت لهجوم عنيف نُفِّذ بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ، أسفر عن دوي انفجارات ضخمة هزت أرجاء المنطقة.

وأظهرت الصور والمقاطع الواردة من موقع الحدث تصاعداً كثيفاً لألسنة اللهب وأعمدة الدخان من النقطة المستهدفة، فيما أشارت مصادر محلية متطابقة إلى أن القصف ربما يكون قد استهدف مستودعاً للذخيرة والبارود في منطقة "طاسلوجة" التابعة لقضاء سيد صادق.

وأدان محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، الهجمات التي طالت المدينة وإقليم كوردستان بوجه عام.

وأكد أبو بكر في بيان له أن الإقليم يلتزم بموقف حيادي ومسؤول، مشدداً على أنه "ليس جزءاً من الصراع العسكري المشتعل الذي يعصف بالمنطقة في الوقت الراهن".

ووجه محافظ السليمانية نداءً عاجلاً إلى المواطنين دعاهم فيه إلى عدم الاقتراب من مواقع القصف المحيطة، وتجنب عرقلة حركة السير أمام جولات همر الأمنية التابعة لقوات "الآسايش" والأجهزة الداخلية والفرق الإغاثية، وذلك لإتاحة المجال أمامها لأداء مهامها الميدانية والمهنية بالشكل المطلوب وتأمين سلامة الجميع.