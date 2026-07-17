شرطة أربيل تقبض على عصابة سرقت 9 محال تجارية في حي "سيتاقان"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الجمعة، عن تمكن مفارزها في قسم مكافحة الإجرام (مكتب المركز) من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة متهمين، تورطوا في تنفيذ سلسلة سرقات استهدفت تسعة محال تجارية في حي "سيتاقان" قبل أيام.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن العملية نُفذت بإشراف ميداني مباشر من مدير شرطة المحافظة ومدير قسم مكافحة الإجرام؛ وفور تلقي البلاغات وتحليل الأدلة، باشرت القوة المداهمة بالتحرك نحو أهدافها، مما أسفر عن اعتقال المتهمين الثلاثة وهم كل من: (م. م. ح)، (ن. س. م)، و(ا. م. ج).

وأوضح البيان أن القوة الأمنية ضبطت بحوزة الجُناة أثناء عملية الاعتقال عدداً من الخزائن الحديدية (القاصات) ومبالغ مالية كانت قد سُرقت من المتاجر المستهدفة.

وأكدت شرطة أربيل أنه جرى توقيف المتهمين رسمياً بقرار من قاضي التحقيق المختص، وتم تنظيم محضر ضبط قانوني وأصولي بالقضية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون.