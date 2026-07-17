الجيش الكويتي يعلن إصابة عدد من منتسبيه جراء هجوم إيراني

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الكويتي، اليوم الجمعة، عن وقوع إصابات في صفوف منتسبيه، إثر تعرض عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة له لهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران صباح اليوم.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس" مصحوباً بتغطية مصورة، أن رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن درج سعد الشريعان، قام بزيارة تفقدية لعدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكونية الذين يتلقون العلاج.

وأوضح البيان أن هؤلاء العسكريين أُصيبوا جراء استهداف منشآت ومعسكرات تابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية، واصفاً الهجوم بـ "العدوان الإيراني الآثم" الذي استهدف المقار العسكرية صباح اليوم الجمعة.