بغداد تبدأ ضخ الغاز لإقليم كوردستان لسد العجز بعد توقف إنتاج "دانا غاز"

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أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سيبان شيرواني، عن بدء الإجراءات العملية لضخ كميات من الغاز الطبيعي إلى إقليم كوردستان، لمعالجة العجز الناجم عن توقف عمليات الإنتاج لشركة "دانا غاز" المستثمرة في الإقليم.

وأوضح شيرواني في منشورٍ عبر صفحته على الفيسبوك، أن التنسيق عالي المستوى بين وزير الثروات الطبيعية في الإقليم ووزير النفط الاتحادي أثمر عن استحصال الموافقات الرسمية لتغطية النقص الحاصل في إمدادات الغاز بكوردستان.

وأضاف النائب أنه أجرى اتصالات ومتابعات مباشرة مع كبار المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية، شملت وكيل الوزارة لشؤون الغاز، والمدير العام لشركة تعبئة وخدمات الغاز، إضافة إلى شركة نقل الغاز، بغية تسريع الآليات التنفيذية لنقل الشحنات.

وأكد شيرواني بدء تدفق الغاز بواقع 140 طناً كدفعة أولى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الكمية لا تزال دون مستوى الاحتياج الفعلي الكامل للإقليم، مشدداً على استمرار الجهود والاتصالات مع بغداد لرفع معدلات الضخ خلال الأيام القليلة المقبلة لتفادي أي أزمة طاقة محتملة.