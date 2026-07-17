اتفاقٌ عراقي سوري في واشنطن لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط (حديثة - بانياس)

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أربيل (كوردستان 24)- وقّعت الحكومتان العراقية والسورية، اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مذكرة تفاهم تقضي بإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الخام الاستراتيجي الرابط بين مدينة "حديثة" العراقية وميناء "بانياس" السوري، وسط ترحيب أمريكي رسمي.

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة موسعة تشمل توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 60 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، ستتولى عملاق الطاقة الأمريكية شركة "شيفرون" (Chevron) المسؤولية الكاملة عن تنفيذ وإعادة إعمار المشروع الميداني.

ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة؛ إذ ذكرت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان رسمي: "ترحب الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة التفاهم التاريخية بين حكومتي العراق وسوريا لإعادة تأهيل وإحياء خط أنابيب النفط الخام الواصل بين البلدين".

وأضافت السفارة أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية، وسيسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر توثيق الروابط الاقتصادية وتحفيز النمو والتنمية في المنطقة.

مؤكدة أن الشركات الأمريكية ستلعب دوراً محورياً وقائداً في إنجاز كافة الأعمال الهندسية واللوجستية للمشروع.