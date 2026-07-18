استنفار في البحرين ودفاعات الكويت والأردن تسقط صواريخ إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية شنت سلسلة من الهجمات العسكرية المكثفة استهدفت عدة مواقع تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت والأردن والبحرين، واصفةً هذه العمليات بأنها "رد مباشر" على الهجمات الأمريكية التي استهدفت الأراضي الإيرانية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فقد نُفذت الهجمات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، 18 يوليو 2026، واستهدفت بشكل مباشر مراكز دعم وقواعد القوات البرية الأمريكية في "معسكر عريفجان" و"مركز المراقبة التابع لقاعدة علي السالم" في دولة الكويت. وأكد البيان أن الهجمات ألحقت "أضراراً جسيمة" بتلك المنشآت.

وأشار الجيش الإيراني في تفاصيل إضافية إلى استهداف مستودع للأسلحة في "قاعدة الأديرع"، بالإضافة إلى تدمير عدة مبانٍ للقيادة ومخازن للذخيرة في "قاعدة علي السالم"، فضلاً عن تعطيل عدد من جسور التواصل وخطوط الإمداد اللوجستي.

وفي السياق ذاته، استهدف الجيش الإيراني عبر طائرات مسيرة صهاريج وقود تابعة للجيش الأمريكي في "قاعدة الأزرق" داخل الأراضي الأردنية، كما أعلن عن قصف قاعدة جوية أمريكية في مملكة البحرين.

ووجه الحرس الثوري رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى الدول المستضيفة للقوات الأمريكية، جاء فيها: "إن الدول التي جعلت من أراضيها منطلقاً للاعتداء والهجوم على إيران، يجب أن تتحمل عواقب وضرائب استضافتها للمعتدين الأمريكيين".

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي عبر منصة "إكس" أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد فُعلت فوراً وتمكنت من التصدي للهجمات وإحباطها، موضحاً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مناطق مختلفة كانت ناتجة عن عملية اعتراض وتدمير الصواريخ المعادية.

وفي الأردن، أكد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية نجحت في إسقاط 10 صواريخ إيرانية في سماء المملكة، مشدداً على عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وأن الأوضاع الميدانية تحت السيطرة الكاملة.

أما في البحرين، فقد أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ وأطلقت صفارات الإنذار كإجراء احترازي، نظراً لتهديد الهجمات التي استهدفت محيط القواعد البحرية الأمريكية في البلاد.