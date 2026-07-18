الحرس الثوري يعلن احتجاز 4 سفن وانفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهد مضيق هرمز، الشريان الأهم لإمدادات الطاقة العالمية، تصعيداً عسكرياً خطيراً، إثر انفجار ناقلتي نفط واحتجاز أربع سفن أخرى من قبل القوات الإيرانية، مما تسبب في تراجع حركة الملاحة البحرية نتيجة الصدام المحتدم بين طهران وواشنطن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، تعرض ناقلتي نفط للانفجار واشتعال النيران فيهما خلال عبورهما ممراً ملاحياً جنوب المضيق.

ووجّه الحرس الثوري أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، زاعماً أن السفینتین وقعتا في "حقل ألغام بحري" نتيجة ما وصفه بـ "الخداع والتضليل الاستخباراتي الأمريكي".

ولم يكشف البيان حتى الآن عن هوية الناقلتين، أو حجم الخسائر المادية والبشرية في صفوف طواقمها.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني نبأ قيام القوات البحرية للحرس الثوري باعتراض واحتجاز أربع سفن تجارية أخرى أثناء محاولتها عبور المضيق، دون إعطاء تفاصيل حول جنسيات هذه السفن أو الأسباب القانونية لاحتجازها.

وانعكست هذه التوترات العسكرية سلباً وبشكل غير مسبوق على حركة شحن الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع الملاحة البحرية، فقد سجل المضيق انخفاضاً حاداً؛ حيث لم يعبره يوم الخميس سوى 8 سفن فقط، مقارنة بـ 15 سفينة يوم الأربعاء، و48 سفينة يومياً قبل أسبوعين.

وتُبرز هذه الأرقام الصادمة حجم الشلل الذي أصاب المضيق، مقارنة بمعدلات الحركة الطبيعية التي كانت تتجاوز 100 سفينة يومياً قبل اندلاع الصراع العسكري في نهاية شباط الماضي، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية برمتها.