بدعم حكومي مستمر.. منتجات كوردستان الزراعية تتدفق إلى الأسواق الإقليمية

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أربيل (كوردستان24)- يشهد القطاع الزراعي في إقليم كوردستان نمواً ملحوظاً في معدلات الإنتاج والتسويق، مدفوعاً بالاهتمام المباشر والخطط الحكومية الرامية لدعم الفلاحين وتسهيل تصدير محاصيلهم؛ الأمر الذي شجّع المزارعين على استثمار أراضيهم وتطوير جودة منتجاتهم لتتجاوز تلبية الاحتياجات المحلية وتصل إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

منذ نحو عشر سنوات، يتوجه العم عبد الرحمن باجري كل صباح إلى بستانه، حيث تمكّن عاماً بعد عام من تطوير محصول العنب لديه وتوسيع رقعة زراعته. وخلال الموسم الماضي، نجح عبد الرحمن في إيصال منتجاته إلى أسواق وسط وجنوب العراق وإلى خارج البلاد، وسط توقعات بأن يتجاوز إنتاجه هذا العام حاجز الـ 40 طناً.

ويقول باجري في حديث لـ كوردستان24: "المحاصيل كانت بجودة عالية وصُدر جزء كبير منها إلى الخارج. وبفضل التسهيلات والجهود الحكومية المستمرة، نتطلع إلى تحسين العمل والإنتاج بشكل أكبر خلال هذا الموسم والسنوات المقبلة".

وفي بستان آخر، يمتلك المزارع وليد بيسفكي أكثر من 3 آلاف شجرة تفاح، ويقترب معدل الإنتاج السنوي للشجرة الواحدة لديه من 150 كيلوغراماً. ويرى وليد أن الدعم التسويقي الذي تقدمه الحكومة يمثل ركيزة أساسية وسنداً حقيقياً لتوسيع نشاط الفلاحين وزيادة حجم الإنتاج.

ويوضح بيسفكي لـ كوردستان24: "إنتاج التفاح هذا العام ممتاز والحمد لله. وبفضل خطوات التشكيلة الحكومية التاسعة التي قدمت دعماً ملموساً للمزارعين من خلال تسويق محاصيل مثل العنب والرمان، نأمل أن يشمل هذا الدعم محصول التفاح أيضاً هذا العام".

وأضاف: "في حال تم تسهيل تسويق هذا المحصول، فإنني على استعداد لمضاعفة المساحة المزروعة لتلبية حاجة السوق والتصدير، وتوجيه الفائض نحو معامل التصنيع الغذائي والمخازن المبردة لحفظه".

وتعكس لغة الأرقام نجاح هذه الاستراتيجية الزراعية؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى تصدير أكثر من 711 ألف طن من المنتجات المحلية المتنوعة خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت هذه الصادرات محاصيل الأرز، والبطاطس، والفستق، والسماق، بالإضافة إلى التفاح، والعنب، والرمان، حيث وجدت طريقها إلى أسواق وسط وجنوب العراق ودول الخليج العربي.

وأسهمت حزمة التسهيلات والسياسات التسويقية لحكومة إقليم كوردستان في إعادة الثقة بالقطاع الزراعي، مما شجع المزيد من المواطنين على التوجه نحو العمل في هذا المجال، تزامناً مع الطلب المتزايد والملحوظ على المنتجات الزراعية الكوردستانية في الأسواق الداخلية والخارجية بفضل جودتها العالية.



تقرير: اراس امين – رابرين - كوردستان 24