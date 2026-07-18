الزيدي يرعى توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- رعى رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للزيدي أن تلك الاتفاقيات تشمل "مختلف القطاعات العامة والخاصة في العراق والولايات المتحدة، بما يؤسس لمسار واضح من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وينتقل بالعلاقة إلى مستوى متقدم من التبادل الذي يصبّ في مصلحة الطرفين".

ووفق البيان، تضمنت مذكرات التفاهم والشراكة "بين وزارتي النفط والكهرباء وشركاتهما وباقي القطاعات الحكومية، وكل من شركة أيكسون موبيل، وشركة كي بي آر، وشركة جي إي فيرنوفا، وشركة شيل، وشركة هاليبرتون، وكذلك اتفاق للتعاون وإدخال الخدمة بين ستارلنك وهيئة الإعلام والاتصالات، واتفاق للتعاون مع شركة هاليبرتون".

كما تضمنت الاتفاقيات "بين كيزلايت للتكنولوجيا والقطاع الخاص العراقي، وكذلك شركة بيبسيكو، وعدد من الشركات لما يتعلق بمد خطوط الأنابيب النفطية الناقلة إلى بانياس على البحر الابيض المتوسط، واتفاقيات للشراكة في مجال التعليم، واتفاقيات بين القطاع الخاص في مجال التوريد وصنع الأدوية".

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقي، شملت الاتفاقيات أيضاً "مذكرات تفاهم مع شركتي كي بي آر/ KBR، و يو أو بي/UOP، ومع شركة بولاريس، وجمعية مهندسي الطاقة/ AEE، وشركة PPTA الرائدة في مجال الشبكات الإلكترونية، واتفاقيتين مع شركة فريتو لاي لتطوير القطاع الزراعي، والشراكة مع شركات متخصصة في المجال الزراعي والتجاري والصناعي".