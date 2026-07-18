فؤاد حسين: ضغوط لجرِّ العراق إلى الحرب.. و3 فصائل تبدأ تسليم سلاحها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن تعرض بغداد لضغوط مكثفة تهدف إلى استدراجها ودفعها نحو الصراع الإقليمي المحتدم، مؤكداً موقف بلاده الثابت والرافض لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وأوضح حسين، في مقابلة تلفزيونية حصرية، الفاتورة الباهظة التي دفعها العراق نتيجة التوترات الأخيرة.

معلناً سقوط نحو 200 قتيل، إلى جانب تسجيل خسائر مادية فادحة، وتوقف صادرات النفط بشكل كامل منذ اندلاع الصراع الأخير.

وفي ملف السلاح المنفلت، أكد حسين المضي قدماً في خطة حصر السلاح بيد الدولة، كاشفاً عن بدء ثلاث فصائل مسلحة بإجراءات تسليم أسلحتها رسمياً للحكومة.

في المقابل، أشار الوزير العراقي إلى أن الموقف النهائي لـ "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" بشأن التخلي عن السلاح لا يزال معلقاً ولم يُحسم بعد.

على صعيد العلاقات الإقليمية، شدد حسين على رغبة بغداد في تمتين روابطها مع دول الخليج العربي.

مجدداً إدانة العراق لأي اعتداء يمس أمن الخليج، مبدياً جاهزية الحكومة العراقية لتفعيل تعاون أمني واستخباري وثيق معها.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة التصعيد التي انطلقت منذ أواخر شباط الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي شهدت انخراط فصائل مسلحة في توجيه ضربات ضد قواعد أمريكية وأهداف إقليمية انطلاقاً من الأراضي العراقية، بما فيها مناطق في إقليم كوردستان.