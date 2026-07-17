قطر تدين بشدة الهجوم الإيراني على إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني على إقليم كوردستان، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وإقليم كوردستان، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها اليوم الجمعة، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع العراق وإقليم كوردستان، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.