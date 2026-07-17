المبعوث الأميركي: إقليم كوردستان يؤدي دوراً مهماً في استقرار العراق والمنطقة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا، توم باراك، أن إقليم كوردستان يؤدي دوراً مهماً في استقرار العراق والمنطقة.

وأعرب باراك، في واشنطن عن سعادته بلقاء بيان سامي عبد الرحمن، مستشارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، وفي الوقت نفسه كتب: "إن إقليم كوردستان عامل مهم للاستقرار والسلام، ويؤدي دوراً كبيراً ومهماً لتحقيق السلام في المنطقة بأسرها".

وقال: "يستمر إقليم كوردستان في أداء دور رئيسي وفعال في ترسيخ الاستقرار والسلام والانتعاش في جميع أنحاء العراق والمنطقة بأسرها".

تأتي هذه الإشادات من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا، في وقت يشكل فيه إقليم كوردستان جزءاً مهماً من الوفد الرسمي المتواجد في واشنطن لإجراء العديد من اللقاءات الدبلوماسية وتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية.