إغلاق 10 محطات وقود في أربيل وإجراءات صارمة لتنظيم سوق الغاز السائل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية توزيع النفط والمعادن في أربيل، عن حزمة ضوابط جديدة وصارمة لتنظيم وتداول الغاز السائل (LPG)، تزامنت مع إغلاق 10 محطات وقود خالفت التعليمات، وتكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على استقرار السوق.

وأفاد مدير المتابعة والتفتيش في المديرية، سالار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، بإغلاق 10 محطات وقود في أربيل يوم الجمعة الماضي؛ إثر تورطها في تعبئة الغاز لأسطوانات الطبخ المنزلي بشكل غير قانوني.

مشدداً على خطورة هذا الإجراء ومخالفته الصريحة لتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، ومتوعداً بالإغلاق الفوري لأي محطة ترتكب المخالفة ذاتها.

وتنص الضوابط الجديدة على حظر بيع الغاز من قبل المحطات إلا للوكلاء الحكوميين المعتمدين والمركبات المحولة رسمياً للعمل بالغاز، في حين يقتصر التجهيز في ساحات الغاز على مركبات النقل ذات اللوحات الزرقاء فقط، تحت طائلة المساءلة القانونية المشددة للمخالفين.

وطمأنت المديرية المواطنين باستقرار تدفق الإمدادات بواقع 14 صهريجاً يومياً (بسعة 16-18 طناً للواحد) لتلبية حاجة المحافظة،.

مؤكدة استمرار توزيع الحصة المنزلية البالغة 35 ألف أسطوانة يومياً عبر نظام البطاقة الذكية الذي وصل حالياً للوجبتين (6 و7).

وكشفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عن مخاطبة الحكومة الاتحادية في بغداد لإرسال حصة الإقليم الرسمية من الغاز السائل، في خطوة استباقية لمنع أي شح في الأسواق وضمان ديمومة الاستقرار التمويني.